No hay quien frene el caos vial en los barrios y colonias de la capital

En esas mismas vías, que son dobles, pero solo una funciona y a medias, va Marta, quien sufre un ataque cardíaco y no puede avanzar más que unos metros. Un “¡Ay, Dios mío!” resonó dentro del taxi, pero no fue de Marta, sino de su hija, que veía cómo su madre cada vez perdía fuerzas y se recostaba en sus brazos.

Este lugar de la capital de Honduras parece que no va a mejorar y que todo irá de mal a peor. Los rótulos de “No estacionar” fueron arrancados y los agentes, vestidos con sus uniformes azules, desde la estación policial solo observan y dejan que todo pase como si nada.

Sin embargo, lo que ella no sabe es que tendrá que esperar más de media hora para llegar al centro médico debido a las largas filas y los carros estacionados cerca de la rotonda del barrio La Granja.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Manos sudadas, ganas de vomitar y una sensación de desvanecimiento recorren su cuerpo. Aún no descubre lo que le pasa, pero sabe que está enferma.

Llena de impotencia, Luz Zúniga, hija de Marta, decidió cargar a su madre, sintiendo que la estaba perdiendo mientras los policías, indiferentes, no hacían nada para ayudar.

“Nos pasó eso como a las cinco de la tarde, y usted sabe las colas que se arman ahí. No podía hacer otra cosa que correr con mi mamá. ¡Pucha! Pero los policías, estando ahí, no hicieron nada para ordenar ni abrir el paso, y eso que pedí ayuda porque tuve miedo”, relató la joven de 20 años.

EL HERALDO, al escuchar el testimonio, decidió ir de manera presencial para constatar lo narrado. Y sí, todo es real; los policías poco o nada hacen y dejan que otros ciudadanos acomoden los vehículos a su antojo, sin importar que obstruyan el acceso al IHSS.

También hubo un acercamiento a los agentes, pero dieron la espalda para evitar dar una respuesta por el caos vial. Pero aquí no acaba todo. Bajando del hospital, para llegar al barrio Villa Adela, hay otro asunto que también merece mención.

A pesar de que hay un centro de salud, las personas con carro no tienen consideración por los enfermos. Carla Cruz, una vecina, comentó: “Aquí es un pleito continuo, viera, si no son los buseros, son los taxistas, y si no son ellos, son los vecinos, pero que aquí debe haber pleito, lo debe”, mientras señala la calle.

“Nunca he visto un agente de la Policía ni de la Alcaldía; todo aquí es un relajo”, manifestó

.Y si alguna vez le toca viajar desde la colonia Arturo Quezada hasta el IHSS, unos 5.6 kilómetros, mejor busque una clínica cercana, porque la travesía se vuelve peor.

EL HERALDO, respondiendo a la petición de los lectores, acudió al lugar, con exactitud a la calle conocida por el mercadito Junior, donde las personas se quejan de no tener ni dónde darle vuelta al vehículo y, lo peor, de los robos nocturnos.