“Hemos invertido en concreto y sin drenaje suficiente”: Aldana sobre inundaciones en la capital

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras ser cuestionado por su ausencia durante el primer día de lluvias en la capital, donde cientos de familias fueron afectadas por los derrumbes e inundaciones, el alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, aseguró este sábado que la municipalidad se encuentra ejecutando acciones para apoyar a los damnificados y además, planeando proyectos a futuro para terminar con los históricos problemas que ocasionan desbordamientos de ríos y quebradas y deslizamientos.

“Estamos preparados para atender estas emergencias que se han presentado en la capital. Estamos atentos, porque la población debe saber que aunque la lluvia de anoche no haya sido tan fuerte como la de antenoche, no quiere decir que no hay que estar alerta”, comenzó diciendo Aldana, que regresó de su viaje por Miami, Estados Unidos, para encontrar una ciudad colapsada.

El edil detalló que se ordenó el desplazamiento de personal de la Alcaldía a todos los extremos de la ciudad, donde ya se instalaron albergues en los centros comunales y algunas escuelas para aquellas familias que no pueden regresar a sus viviendas, ya que están situadas en zonas de alto riesgo y los suelos permanecen saturados. Según sus cálculos, unas 500 o 600 personas han sido evacuadas.

Sin embargo, Aldana aseguró que se tiene registros de alrededor de 17 mil familias que habitan en las riberas de los ríos y que año con año durante la temporada de lluvias sufren el embate de la naturaleza. En ese sentido, dijo que ya se ejecuta un plan para poder acabar con ese problema, aunque sin dar detalles.