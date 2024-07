¿Hay escasez de gas LPG? Vendedores y gobierno hablan al respecto

Esta acción la desconcertó porque la tienda donde siempre compra no tenía gas, y el cliente de Vivas se fue sin comer su baleada.

Al estirar la harina para ponerla sobre la parrilla, se dio cuenta de que el gas de su estufa se había acabado. Mandó a su esposo a traer otro cilindro de gas LPS que vale 238 lempiras en Tegucigalpa , pero al regresar, él le dijo que no había.

La señora contactó a EL HERALDO para expresar su preocupación al no encontrar gas LPG para su estufa industrial.

“Deberían venir aquí, a mi colonia; vivo en El Carrizal y no hay gas de venta. Me dijeron que no tenían”, señaló Vivas.