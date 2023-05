Bulevar Morazán estará cerrado los domingos por la Vía Viva

Sin embargo, el anuncio de este evento ha suscitado ciertas preocupaciones entre los vendedores formales e informales que operan en la zona.

Los negociantes temen que la carrera afecte sus ventas y que sus ingresos disminuyan debido al cierre de calles que se hará en el bulevar para llevar a cabo esta actividad recreativa.

“Es cierto que debemos hacer ejercicio, me parece excelente, lo que no me cuadra es que uno tenga que dejar de trabajar ese día.