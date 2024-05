“Bañarse en pareja no es malo”, aseguran los expertos en salud

Gloria Hernández, médico general, aseguró que “bañarse con su pareja sí ayuda a ahorrar agua . Además, es algo que las personas pueden disfrutar, no es algo nuevo y psicológicamente ayuda a mejorar la relación con la otra persona”.

“Si se quiere bañar en pareja o no, eso ya es otro rollo, que no es malo”, declaró Aldana.

Hernández recomendó que “al bañarse, por favor, no haga sus necesidades (orinar) ahí, puede provocar una enfermedad en su pareja. No comparta el paste, y lo peor que puede hacer es tomar una ducha descalzo; use sandalias”.

María Fúnez, psicóloga, aseguró que “este tipo de baños hacen que nos conectemos íntimamente y emocionalmente con la otra persona. Es un tiempo para interactuar y no es malo bañarse con otra persona”