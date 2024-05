En auge la instalación de paneles solares en los negocios capitalinos

Las gasolineras han experimentado desafíos similares ya que sin energía eléctrica, las bombas de combustible no pueden operar, interrumpiendo así el servicio y causando inconvenientes tanto para los clientes como para los propietarios del rubro.

Añadió que este problema no solo afectaba la calidad del servicio, sino que también generaba enormes pérdidas económicas debido al deterioro de varios alimentos.

Contar con energía solar es una inversión considerable pero beneficiosa, aseguran los expertos en el tema. Para conocer los precios en los que oscilan los sistemas de energía solar, se visitó Solaris, una empresa con más de 30 años de experiencia en la comercialización de este producto.

“Lo que más preguntan los clientes es: yo compro este sistema solar, con el ahorro que esto va a generar, ¿en cuánto tiempo recupero mi inversión?”, explicó Iván Pastor, gerente de Solaris.“

La inversión es grande, pero se recupera en un corto plazo”, argumenta, y depende del tamaño y la capacidad de almacenamiento de los paneles solares. Existen dos sistemas, los conectados a la red, es decir, aquellos establecimientos que funcionan con energía solar y eléctrica, y los aislados.

El precio de un kit de sistema aislado ronda entre los 8,700 y 19,800 lempiras, e incluye un panel, un inversor y una batería. La mayor demanda está en zonas donde no existe el servicio de la ENEE.

Los paneles generan energía a partir de las 7:40 AM, aprovechando los primeros rayos del sol, hasta las 6:00 PM. No obstante, el pico de producción se registra entre las 11:00 AM y las 3:00 PM, periodo en el que los paneles solares reciben la mayor cantidad de radiación solar directa.