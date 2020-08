Héroes anónimos salvan vidas durante la pandemia

El Heraldorommel.roque@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA

Dicen que las personas más generosas son las que dan en silencio y no esperan recompensas.

Sin embargo, para recordar que la esencia de la vida es servir a los demás, hoy 13 de agosto se conmemora la fecha de los que marcan la diferencia: los socorristas voluntarios de Honduras.

Durante la pandemia, ellos han participado en unas 2,500 atenciones en el Distrito Central.

A su diario vivir, el nuevo coronavirus ahora inyecta más adrenalina, pues mientras asisten escuchar la frase “¡tengo covid!” se volvió rutina.

Datos oficiales de la Cruz Roja Hondureña indican que durante el período de emergencia se han realizado 5,0407 traslados en ambulancia y se han atendido 8,512 emergencias, las que incluyen a 653 pacientes relacionados con el mortal virus.

Nace un héroe

Un certero disparo durante una fiesta terminó con la existencia de un joven de 20 años, pese a la afluencia, nadie socorrió al herido y él murió.

El trágico evento sucedió en la colonia Los Pinos en 2012, uno de los impotentes testigos fue José Maldonado.

Desde esa fecha, el capitalino decidió prepararse, agarró valor para recorrer la senda del altruismo y ahora es el director de los Socorristas Voluntarios de la Cruz Roja.

En casi una década de servicio, las vidas salvadas se volvieron incontables, ha atendido desde golpes leves y evitar ahogamientos por sumersión hasta sostener en sus manos los intestinos de una dama.

“Si en esa ocasión hubiera tenido la preparación que ahora tengo, ese muchacho estaría vivo”, se lamenta aún.

Él es uno de los 95 héroes anónimos activos que salvan vidas en la capital y uno de los 1,794 socorristas voluntarios que en todo el país celebran hoy su día en medio de la pandemia.

Preparados

Como voluntarios son la piedra angular de las actividades humanitarias y aunque no hay remuneración económica por sus servicios, regulares u ocasiónales, eso no les impide permanecer atentos en primera línea.

A través de cursos especializados ofrecen primeros auxilios avanzados, rescates acuáticos, atenciones de trauma prehospitalarias, gestión de riesgos y reanimación cardiopulmonar.

“Somos parte de la Cruz Roja, pero nuestro trabajo es anónimo. Llegamos, atendemos y adiós, no conocen nuestros nombres, a veces los pacientes están tan mal que ni gracias dicen”, expresó Maldonado.

Según el socorrista, aunque no reciban un salario, el mejor pago es saber que lograron salvar a un padre, una madre, un hijo, un abuelo... un ser humano querido por muchos.

“Hace unos días llegué a comprar a un mercadito en El Carrizal, la señora que me atendió me dijo: ‘Usted fue el que me salvó’. Solo le respondí: ‘Fue con la ayuda de Dios’”, contó.

La llamada

La calma de la base se interrumpe a diario con la alerta del radio o el teléfono.

Tras recibir algunos datos los socorristas se alistan, tripulan la ambulancia y salen a salvar vidas. Al llegar, con cuidado se desenvuelven en medio de gritos y opiniones de los mirones.

Los socorristas manifiestan que del 100 por ciento de atenciones por accidentes vehiculares, en el 90 por ciento se involucran motociclistas.

Además de lesiones por traumas, las asistencias por enfermedades crónicas son habituales, pacientes con hipertensión o con problemas de diabetes.

Para demostrar su profesionalismo, los socorristas voluntarios asignados en la Base 2 de la Cruz Roja realizaron un simulacro para EL HERALDO.

Desde el sonido telefónico que indica la emergencia hasta el recorrido en ambulancia, llegada a la escena y tratamiento del paciente se puso a prueba.

Una apartada calle en la colonia Mayangle se convirtió en la escena de un accidente, una persona fue atropellada...