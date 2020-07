Microempresas no soportarán Fase 0 una semana más

Brayan Jhesua García

TEGUCIGALPA.HONDURAS.-La apagada actividad comercial ha causuado el cierre de al menos el 20 por ciento de las micro, medianas y pequeñas empresas (mipymes).



Este gris panorama hace que los microempresarios y empresarios soliciten al gobierno una nueva reapertura económica en el país para evitar la desaparición de más negocios.



Desde hace 29 días, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager) retrocedió la reapertura económica en Tegucigalpa y los microempresarios aseguran que no aguantarán una quinta semana en Fase 0.



Sectores afectados



Efraín Rodríguez, representante de la Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria de Honduras (ANMPIH), manifestó a EL HERALDO su preocupación por la situación.



“Un 20 por ciento de negocios de los microempresarios ya desaparecieron prácticamente porque ya gastaron su capital de trabajo y también perdieron sus esperanzas de volver a abrir”, lamentó.



El representante del rubro expresó que entre los más afectados están los que generaban de uno a tres empleos.



De seguir una semana más con la Fase 0 estarían en riesgo de desaparecer los negocios que generan de uno a cinco empleos ya que solo están operando con uno o dos colaboradores.



A pesar de la negativa cifra de los comercios cerrados, el directivo informó que un porcentaje igual está activo, el 20 por ciento de las microempresas sí están activas, como ser las pulperías o puntos de venta de productos alimenticios.



Al igual mencionó que otro porcentaje alto —del 50 al 60 por ciento— está a la espera de reabrir sus negocios.



“Se tiene que continuar con la apertura económica para que esto no siga afectando la economía, porque a la larga pueden ser más fuertes las consecuencias que el mismo virus”, dijo.



Apertura efectiva



La Asociación Gastronómica de Honduras (Aghas) expuso al gobierno sus logros a través de la apertura inteligente mediante el pilotaje, destacando la reactivación del 39.4 por ciento de la fuerza laboral.



Asimismo, destaca la reapertura de la industria cárnica, avícola y agropecuaria, ya que conforman la cadena alimenticia.



Sin embargo, solicitan nuevas propuestas para ampliar sus servicios, como ser el permiso de atender en fines de semana a personal de primera línea y portadores de salvoconducto.



Asimismo solicitan ampliar su horario de operación hasta las 8:00 de la noche, mismo que contribuirá a la incorporación de un 30 por ciento más de colaboradores suspendidos.



“Si esto no se activa, vamos a ver que más del cinco por ciento de restaurantes van a ir cerrando cada semana”, dijo Hugo Triviños, miembro de la junta directiva de Aghas.



El sector de restaurantes da sostén a más de 100 mil familias de manera directa y 400 mil de forma indirecta, aseguró.