Habitantes de la colonia Arturo Quezada se quejan por casa abandonada en la capital  

COMAYAGÜELA, HONDURAS.- Los residentes de la colonia Arturo Quezada permanecen en zozobra por una casa cuya construcción se quedó a medio hacer y ahora está en el abandono.



Algunos vecinos de la zona aseguraron que la vieja estructura se ha vuelto un refugio de inadaptados sociales.



Inseguridad

La estructura persiste llena de maleza, además es un criadero de zancudos y de roedores.



Los moradores de la colonia en varias ocasiones han pedido el cierre de la propiedad, porque allí se esconden los ladrones que deambulan por el sector, de acuerdo con las declaraciones de los habitantes.



También, contaron que la propiedad ya tiene varios años de permanecer en el olvido, pues solo la empezaron a construir y la dejaron abandonada.



“Esta casa ya tiene varios años de estar abandonada, ya días hicimos la denuncia para que las autoridades la manden a sellar”, manifestó un poblador que no quiso revelar su identidad.



Asimismo, afirmaron sentirse inseguros al transitar frente a la casa, sobre todo en horas de la noche, porque pueden ser sorprendidos por alguno de los amigos de lo ajeno que se esconden adentro.



“Tememos por nuestra seguridad porque allí se esconden muchos ladrones, vagabundos y borrachos”, afirmó una vecina que prefirió mantenerse en el anonimato.



Los afectados le hacen un llamado al propietario de la vivienda, para que se acerque a la vivienda y la mande a limpiar.



“Es un foco de contaminación en la zona. La maleza y los zancudos no se soportan. Además, representa un peligro, tememos por nuestra salud”, indicó un vecino que solo se identificó como Leonel.



Los vecinos de la colonia también denunciaron que en el sector hay dos casas más que se encuentran abandonadas y que sirven como albergue de delincuentes.



“Esta no es la única casa que está abandonada, hay más que están en la misma condición y también se ha hecho la petición para que las autoridades procedan a sellarlas, pero no hay respuesta”, afirmó uno de los denunciantes.



Otro de los problemas que enfrentan es la falta de alumbrado público, pues varias luminarias de este servicio se encuentran en mal estado.



Los afectados le hacen un llamado enérgico a las autoridades edilicias para que manden a sellar las casas que están abandonadas y que son un peligro para su seguridad.