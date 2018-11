Habitantes de la colonia Reynel Fúnez claman ayuda para que les reparen las calles

COMAYAGÜELA, HONDURAS.- "¡Papi, ayuda por favor!" Es el llamado de emergencia que los miles de habitantes de la colonia Reynel Fúnez, al sur de la capital de Honduras le hacen al alcalde del la ciudad, Nasry "Tito" Asfura, debido al total deterioro de las calles.



Las vías de ese sector están intransitables desde hace más de un año y con las últimas lluvias que azotaron al país, el problema fue de malo a peor.



"Nos han dejado abandonados. Sólo vean esas calles, ni caminar se puede, uno que ya está viejito como va andar por esas grietas", expresó doña Juana Escobar, una anciana de 82 años, quien reside en la comunidad.



Por su parte, don Marcos Flores, también vecino del sector, hizo un llamado a las autoridades para que les solventen el problema de las calles porque los vehículo ya no pueden circular por la zona debido a que en todo lado hay hoyos.



"Eso que está ahí (señala un agujero de la calle), no son baches, son hoyos. Parece una laguna completa en medio de la calle", comparó.



El problema de las avenidas en la Reynel Fúnez no es un problema nuevo, ya que desde hace más de un año la Alcaldía Municipal no ha enviado ni un tan solo tractor para raspar las calles, según denuncias de los pobladores.



Además de la falta de agua potable y de tubería para las aguas negras, los vecinos de la Reynel Fúnez, Buenos Aires Sur, La Dora de Asfura y otras colonias que están en el sector, sufren todos los días por el deterioro de esas calles y esperan una respuesta del alcalde capitalino.