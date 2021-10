¿Cómo ocultar que estás conectado en WhatsApp, Facebook e Instagram?   

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Algunas personas disfrutan utilizar las redes sociales pero no les gusta sentirse expuestos a que sus contactos sepan en qué momento las están usando y han tenido que resignarse a esa falta de privacidad por no tener idea de cómo ocultarlo. Afortunadamente, existen técnicas fáciles que te permitirán no tener que pasar por eso nunca más.

WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger son algunas de las aplicaciones más usadas a nivel mundial, por lo que a continuación hablaremos de cómo ocultar tu conexión en cada una de ellas.

Todo lo que necesitamos saber son los medios para acceder a los menús de configuración, tanto en Android como en iOS. Si no quieres que los demas usuarios sepan a qué hora estás conectado, sigue estos pasos:

¿Cómo ocultarlo si estás en línea en WhatsApp?

Con el objetivo de que nadie sepa si estás en línea en la aplicación de mensajeria más utilizada del planeta, simplemente sigue un par de pasos en la configuración.



Tanto en Android como en iPhone, debes explorar la configuración o la disposición, luego, en ese punto ve a "cuenta" y pulsa en "privacidad", después de esto verás una parte donde está escrito "últ. vez" y ahí podrás seleccionar una de las tres cualidades.



Si no quieres que nadie vea tu conexión elige la opción "nadie", si solo te interesa mostrar la información para tus contactos elige la opción "mis contactos" y si quieres volver a hacer que todos te vean haz clic sobre "todos".

¿Cómo ocultar si estás en línea en Instagram?

Para desactivar tu visibilidad de conexión en Instagram debes acceder al perfil desde la aplicación Android o iOS, luego tocar las tres líneas horizontales en la parte superior derecha de la pantalla y luego en "configuración", hazclic en "privacidad" y busca la opción de "estado de actividad" y finalmente "desactivar mostrar estado de actividad".

¿Cómo ocultar si estás en línea en Facebook Messenger?

Aquí los medios son más sencillos, ya que solo debes tocar tu foto de perfil y luego en el menú siguiente buscar la frase "estado activo". Una vez que se desplegue desactiva la opción para mostrar cuando estás activo y listo.

