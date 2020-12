WhatsApp agrega el "carrito de compras" entre sus funciones

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- WhatsApp anunció este martes la introducción de una nueva función que permitirá realizar compras directamente en las conversaciones con cuentas de negocios.



"Con el carrito de compras, los usuarios podrán navegar por un catálogo, seleccionar una cantidad de productos y hacer un pedido a través de un único mensaje", explicó WhatsApp en el blog donde anuncia esta nueva función disponible en todo el mundo desde este martes.

"¡Justo a tiempo para las fiestas. Buenas compras a través de WhatsApp!", lanzó la aplicación.



Con esta nueva función, busca atraer comerciantes y empresas a su aplicación WhatsApp Business, que cuenta con 50 millones de cuentas profesionales, para administrar los pedidos e intercambios con los clientes.



También quiere alentar a sus 1.500 millones de usuarios individuales en el mundo a realizar compras a través de la aplicación.

Desarrollar el comercio en su sistema de mensajería es crucial para WhatsApp, que pese a su extendido uso, es gratuita, no genera dinero con publicidad y no cuenta con un sistema de pago integrado.



El viernes pasado, esta subsidiaria de Facebook salió a competir por el prometedor mercado de pagos móviles en India, donde gigantes como Google y Alibaba ya están activos, con el lanzamiento del sistema WhatsApp Pay, que permite recibir y enviar dinero a través de la plataforma en un país donde cuenta con más de 400 millones de usuarios.