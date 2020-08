Tres trucos para aprovechar las nuevas funciones de Google Maps  

Google Maps es un servidor de aplicaciones de mapas en la web que pertenece a Alphabet Inc. Foto Canva.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Google Maps renueva por completo la sección 'Guardado', recibiendo importantes mejoras para hacer más fácil la búsqueda de esos lugares que los viajeros han guardado en el tiempo.

La aplicación estrenó estos días novedades que te permitirán sacarle el máximo provecho. A continuación las tres funciones que no debes pasar por alto:

1- Ya no olvidarás los lugares

Puede que alguien te haya recomendado un lugar hace unos días, pero no te acuerdas de su nombre y no puedes localizarlo, porque almacenas muchos. Una nueva función de Google Maps ahora te muestra los que has guardado o visitado recientemente, en la parte superior de la sección "Guardados". Así podrás acceder a ellos fácilmente.

Esta lista está organizada en la parte superior de la sección, para que sea lo primero que veamos al entrar.

2- Notificaciones sobre cercanía del destino

Si has guardado muchos lugares en tu zona puede ser complicado localizarlos todos, o decidir a dónde ir.

Si tienes los permisos de localización activados, ahora aparecerá un carrusel de los lugares más cercanos, con datos útiles como la distancia a la que se encuentran.

3- Historial de visitas

Si tienes activado el Historial de ubicaciones, a partir de ahora estará disponible una línea de tiempo para recordar los lugares en los que has estado y las rutas que has hecho.

También puedes ver la distancia que has recorrido en bicicleta, caminando y corriendo en los últimos días.

Cabe señalar que, estos lugares visitados ahora se organizan por tiempo, ciudad, región o país.

