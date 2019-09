Cómo escribirle a alguien que te bloqueó en WhatsApp

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Si enviaste un mensaje y ya no te aparece la foto de perfil de esa persona en WhatsApp y, si además, al escribirle no te aparece el doble check azul, significa que fuiste bloqueado.



Esto vuelve prácticamente imposible comunicarte con alguien que decidió cortar todo tipo de comunicación.



Si en realidad deseas comunicarte con esa persona, pero no te atreves a llamarlo, lo que debes hacer es crear un grupo de al menos tres personas.

Una vez hecho el grupo, elimina a todos los integrantes hasta que solo quede la persona que te bloqueó y con quien quieres comunicarte.



De esta forma podrás ver su foto de perfil e incluso enviarle un mensaje y poder retomar la amistad.

