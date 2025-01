Graban a madre quemando con fósforos la mano de su hija en Choluteca

5

Tras la difusión del video, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) llegó hasta el lugar y rescató a la menor y a su hermanita.

6

El video de las agresiones fue evidencia clave para la detención de la fémina, quien ahora enfrentará un proceso judicial tras el indignante acto.

7

Los insultos y condenas en los comentarios en las redes no se hicieron esperar, donde pidieron a las autoridades cárcel para esta mujer. “Esa no es madre, es una perra. No debería de ser madre esa”, “Presa debería de estar esa, solo es un angelito”, “Deberían de quemarla a ella también”, son algunos de los comentarios realizados por los internautas.