Por negarse a vender drogas de una mara habrían matado a pareja en la capital

Información a la que tuvo acceso EL HERALDO detalla que mareros que ejercen dominio ilegal en los alrededores del relleno sanitario le pidieron a Luis que vendiera la droga que ellos distribuyen, pero el ahora occiso se habría negado a realizar esa ilícita acción.

Al parecer, los delincuentes aceptaron que no vendiera su droga, pero a cambio le pidieron 10,000 lempiras para dejarlo tranquilo y no obligarlo a hacer lo que le pedían. Luis les hizo un pago inicial de 3,000 lempiras, pero no pudo conseguir el resto en el tiempo que se lo exigieron.

La tardanza derivó en el asesinato de él y de su pareja, una adolescente de 16 años de edad. El miércoles, sus parientes reclamaron en la morgue del Ministerio Público (MP) los restos mortales de los dos jóvenes para poder velarlos en un sector de la ciudad y este jueves les darán cristiana sepultura.