Pandilleras de la 18 grabaron en video cómo ejecutaron a sus rivales en PNFAS

El video, que fue grabado por las mismas reclusas, muestra el instante en que dos mujeres -presuntamente de la MS-13- no pueden escapar de la ira y furia de las integrantes de la Pandilla Barrio 18, quienes las asesinan sin piedad en la parte externa del módulo 1.

Cuchillos, piochas, machetes y hasta cabuyas fueron usados para cometer el atroz crimen.

Es tanta la brutalidad, que a las integrantes de la 18 no les bastó con que las dos féminas ya no respiraban, pues aunque su corazón ya no latía, se aseguraban de rematarlas.