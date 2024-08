Padres entregan a su hijo sospechoso de asesinato contra estudiante en La Ceiba

“A mí me duele venirlo a entregar porque es el único que me apoya trabajando, pero tampoco me voy a aprovechar de eso, porque me gusta la justicia y me gusta ser justo. Yo le pido perdón a todas las personas a las que mi hijo les hizo daño”, manifestó el hombre.

“Para mí es díficil, pero estoy haciendo lo mejor para mí hijo”, agregó don Milton.

Seguidamente, comentó que su hijo le confesó haber participado en dos robos anteriormente, uno en una discoteca y otro contra un motociclista. No obstante, su hijo le afirmó que no estuvo involucrado en la muerte del estudiante de ingeniería agronómica.

Cuando el presunto autor del crimen fue trasladado a la estación policial, manifestó que cometió un error y que es su culpa por andar acompañado de malas amistades.