“Me arrepiento, toda la vida”: Hombre borracho mata a su hermano en El Piligüín

Julio César admitió haber atacado a su hermano a puñaladas y aseguró que nunca quiso hacerlo, pero que se dejó llevar por el alcohol. De igual forma, acusó a otras persona de participar en el altercado, aunque no reveló sus nombres.

“Ellos me golpearon también, me atacaron en el estanco... el hermano mío”, comenzó diciendo el acusado.

“Yo lo siento, yo nunca quise hacer eso. Me arrepiento toda la vida, estoy arrepentido. Yo le pido perdón a mis papás... todos estábamos tomados, ellos se me fueron encima y me golpearon el brazo. De ahí yo me vine corriendo porque el otro chavalo me amenazó y me dijo que me iba a matar”, agregó confesando el crimen mientras era sacado de la casa.