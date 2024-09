Hombre mata a machetazos a primo que le habría robado parlante en Juticalpa

Tras el hallazgo, la Policía Nacional capturó inmediatamente a Gerardo Mena, primo del ahora occiso, quien de forma fría relató cómo cometió el crimen.

El imputado narró que Ruiz Mena y su propio hijo habían tratado de matarlo días atrás que temía por su vida. Además, señaló que ambos le robaron un parlante y su billetera y tras esto decidió tomar la justicia por sus manos.

“Estaban planeando mi muerte ayer en la mañana, de hecho anteayer en la noche me estaban ahorcando los dos, me pusieron sus manos en el cuello, me tiraron al piso y me dejaron lastimado. Fuera de eso me llevaron mi cartera, con mi dinero y un parlante nuevecito”, describió el ciudadano.

“Salieron a beber, en la mañanita llegaron bebiendo cerveza y yo les dije qué bonito que estuvieran bebiendo con mi pisto, entonces ellos se culparon uno a otro. Al rato los hallé en la pulpería, estaban bebiendo y alguien me dijo: ‘Están planeando tu muerte, hoy te matan’”, agregó.

Luego de esto, Mena dijo sentir mucho temor, lo cual lo motivó a asesinar a su propio familiar.

“Me llené de miedo y me adelanté, porque yo tenía miedo de que me mataran”, concluyó en su frío relato.

Luego de su captura, el responsable de hecho fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que la Policía Nacional realiza investigaciones para esclarecer los motivos del brutal crimen que ha generado mucha conmoción en Juticalpa.