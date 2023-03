El duro relato del hermano de Gabriela Huete, víctima del mortal accidente en el anillo periférico

Castro también ahondó en la relación que sostenía Noel Huete con su hija. Según el joven, Gabriela no le tenía aprecio, no tenían comunicación y no había ningún interés de ambas partes.

“Aclarando que ella no tenía ningún lazo aparte del sanguíneo con su padre Noel Huete, ya que ella no le tenía ningún tipo de aprecio, dando a conocer que todas las declaraciones dadas por su padre biológico no son reales porque ella no tenía comunicación con él ni pensaba tenerla, por la clase de persona que es él, y condenando sus abusos de confianza y aprovechar el momento de este duelo para beneficio propio, dejando todo en manos de Dios que solo él y los que vivíamos con ella sabemos la verdad de las cosas”, escribió el joven.

Finalmente, Moisés Castro definió a Gabriela como una persona honesta, sincera y amigable.