Exjugador del Vida muere carbonizado dentro de su vivienda en La Ceiba

Tras registrarse el siniestro, el Cuerpo de Bomberos llegó al lugar para poder realizar las labores de extinción. Lastimosamente, el hombre no logró salir, por lo que su cuerpo fue encontrado carbonizado en el interior de su vivienda.

Preliminarmente, se dio a conocer que Ginezotti no podía ver, por lo que ese fue el principal motivo por el que no pudo salir, pero no se ha confirmado la información.

Habitantes de la comunidad lamentan la muerte de este hombre, quien era muy apreciado en su lugar de origen.