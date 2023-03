“No era su esposa, era un objeto”: Madre de Ana Hernández Cantillano narra los supuestos maltratos que recibía de su esposo

El esposo de Ana, un mayor de artillería de las Fuerzas Armadas, llamó a los padres de Ana el 19 de marzo de 2023 para notificarles que su hija estaba muerta, pues se había quitado la vida. Sin embargo, ellos no creen en su versión y lo responsabilizan de lo sucedido.

“Yo estuve una semana con ella allá, yo decidí irme porque miré violencia por parte de él, como que la manipulaba, mi hija era como sumisa, entonces yo mejor me vine porque si yo le contestaba algo (a él), por ejemplo que si ya no la quería que se fuera porque la casa era de mi hija, yo pensaba: ‘voy a causar un problema’, comenzó explicando la madre mientras sostenía un cuadro con una fotografía de la ahora fallecida.

“Yo sí creo que él fue y quiero que se haga justicia, le vengo pidiendo a Dios que esto se acabe”, aseguró entre lágrimas, al tiempo que pidió a Medicina Forense cooperar haciendo la autopsia respectiva, pues debido a la huelga que mantienen los empleados de esta institución, esto no ha sido posible y el cuerpo permanece en un cuarto frío de este establecimiento.

Según la acongojada madre, Ana Lizeth tenía miedo de Allan Antonio Franco Méndez, “él llegaba a las 10 de la noche y quería que ella lo atendiera, pero mi hija también trabajaba y entonces se levantaba como con miedo porque él llegaba brusco. Yo digo públicamente que mi hija estaba bien sumergida, como amenazada. Mi hija no se defendía de las palabras de él, yo salí como huyendo de ahí... Dejé a mi hija sola ese domingo, sin pensar...”, dijo al tiempo que su voz se quebraba y sus ojos se llenaban de lágrimas.

“Yo me fui de la casa de mi hija porque no aguanté ese estrés de sentir como que la manejaba, como si era un objeto para él, no era su esposa, era un objeto”, concluyó la mujer, que se encuentra en su vivienda en la aldea de Zambrano, esperando que se haga la autopsia para poder sepultar a la mayor de sus seis hijos.