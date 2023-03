Sin embargo, aunque el cadáver de la fémina fue ingresado a la morgue de Tegucigalpa, aún no se sabe cuál de las dos versiones es la correcta, ya que los empleados de este centro se mantienen en protesta desde hace varias semanas, exigiendo mejores condiciones laborales y como medida para presionar a las autoridades de gobierno, el personal ha optado por no acudir a realizar los levantamientos de los cadáveres y tampoco realizar necropsias.

"No fue suicidio, por eso estamos a la espera de que le hagan la autopsia debidamente y de forma legal”, dijo de su lado una hermana de la fallecida.

Sin embargo, el progenitor de la víctima asegura que ella no tenía razones para quitarse la vida y que es su pareja el principal sospechoso del supuesto asesinato, pues siempre se caracterizó por ser autoritario y violento con ella.

El mayor de artillería se encuentra detenido debido a que en la vivienda encontraron municiones de distintos calibres, armas y otras evidencias, por lo que enfrenta el delito de portación ilegal de armas, pero no por cargos relacionados a la muerte de la joven, pues al no existir una autopsia no se le puede acusar por este hecho.

Por su parte, Cristian Nolasco, vocero de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) dijo que se realizan las investigaciones del caso pero se esperan los resultados de la autopsia para determinar si se trata de un homicidio o por el contrario un suicidio.