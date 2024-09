DPI investigará si hubo negligencia en tragedia en el Lago de Yojoa

Tras la tragedia que cobró la vida de una adulta y dos menores de edad, familiares de las víctimas han denunciado que el trágico hecho ocurrió por negligencia de los encargados de la lancha.

Los tripulantes que sobrevivieron al volcamiento mencionaron que la lancha se habría quedado sin combustible a mitad de su recorrido y a raíz de una fuerte corriento de viento se habría dado vuelta en el Lago de Yojoa.

“Fue por pura negligencia porque el chofer sabía que no llevaba combustible y nos quedamos varados en medio del Lago, no pude hacer nada más que salvar a mi pequeña niña, pero por el varoncito no pude hacer nada”, dijo indignado Leonardo Enrique Castro, padre de Axel Leonardo Castro, una de las víctimas del accidente.

“Lamentablemente por la imprudencia, negligencia e irresponsabilidad de los dueños de estos negocios como de los mismos choferes. Cómo es posible que un chófer no sepa que no anda gasolina”, agregó.

Los restos de las tres víctimas fueron trasladados hasta su natal Marale, Francisco Morazán, municipio en donde sus pobladores lamentan la tragedia y exigen transparencia en la investigación.