Padre de menor ahogado en Lago de Yojoa: “Chofer sabía que no andaba combustible y nos quedamos varados”

Marale, Honduras.- Leonardo Castro, padre del menor Axel Castro, víctima del volcamiento de lancha en el Lago de Yojoa, denunció que el percance fue producto de negligencia por parte del chófer de la lancha por conducirla, pese a que conocía que “estaba sin combustible”.

Además, Castro reveló que pudo salvar a su hija menor, de la tragedia, pero lamentó que el pequeño Axel no corriera con la misma suerte.

“Denuncio públicamente a los encargados del restaurante donde está el muelle en el Lago de Yojoa porque fue por pura negligencia, el chofer sabía que no andaba combustible en la lancha y nos quedamos varados en medio del lago, no pude hacer nada más que salvar a mi pequeña niña, que la tengo por acá y por el varoncito no pude hacer nada igual créanme que no le deseo esta situación a nadie”, declaró Castro.

Del mismo modo, señaló a los dueños de los locales por desconocer la situación de la maquinaria al no revisar si cuenta con gasolina previo a realizar un viaje en el Lago de Yojoa.

“Por la imprudencia, negligencia e irresponsabilidad tanto de los dueños de estos negocios de estos locales como de los mismos choferes, porque como es posible que un chofer de un vehículo de una maquinaria, no sepa, cuándo anda gasolina o cuando no”, agregó el dolido progenitor.

Asimismo, aconsejó a los hondureños a tomar sus precauciones al momento de abordar una lacha en el Lago de Yojoa.

“Consejo que les doy compañeros hondureños, tengan mucho cuidado con sus hijos, no les recomiendo la verdad que vuelvan a este sitio”, declaró.