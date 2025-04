Detienen a joven acusado de morder y arrancar orejas en Cucuyagua, Copán

La situación ha generado miedo e indignación entre los residentes, quienes aseguran que vivir en la comunidad se ha vuelto riesgoso.

El primer ataque documentado ocurrió el 1 de enero de este año, cuando una víctima sufrió la pérdida de ambas orejas debido a mordidas.

Desde entonces, se han reportado al menos tres nuevos incidentes. El más reciente sucedió este viernes, cuando otra persona fue mordida de manera grave mientras intentaba defenderse.

Uno de los afectados, José Danilo Amador, relató que fue sorprendido cuando salía de una tienda:

“Solo abrí la puerta del carro y me agarró de la nuca. Me arrancó las orejas y me dejó más de 12 mordidas en el cuerpo”, contó.

Otro vecino atacado recientemente expresó que el agresor lo interceptó y comenzó a lanzarle piedras. Al intentar inmovilizarlo para evitar más agresiones, recibió una mordida severa que le arrancó parte de su camisa y piel.

El alcalde de la comunidad, Pedro Rodríguez Villanueva, confirmó la gravedad de la situación:

“Tenemos varios casos: personas sin orejas, otras con marcas profundas de mordidas. Estamos preocupados. No sabemos si el joven sufre de algún trastorno mental, pero ya no podemos vivir tranquilos”.