“Estoy muerta en vida”: Las desgarradoras palabras de la novia de Lester Garrido, víctima de la masacre en Choloma

CORTÉS, HONDURAS.- Luego de la masacre que acabó con la vida de 13 personas en Choloma, Cortés, sus seres queridos han dedicado palabras a las víctimas a través de las diversas redes sociales y medios de comunicación. Una de ellas fue Ely Gonzáles, novia del joven Lester Garrido, uno de los asesinados en el fatídico suceso.

Gonzáles acompañó un emotivo texto con fotografías de varios momentos que vivió con su pareja sentimental y se mostró devastada por la muerte del jovencito.

“Saber que ya no te voy a volver a ver me parte el alma. Mi niño, no sé ni cómo decir cómo me siento en estos momentos, estoy muerta en vida, te fuiste, me dejaste y contigo te llevaste una parte de mí”, inició escribiendo.