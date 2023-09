Capturan a un hombre presuntamente implicado en la masacre de Lempira

LEMPIRA, HONDURAS.-Un hombre fue capturado la tarde de este lunes -25 de septiembre- por suponerlo responsable de la masacre que se registró en la aldea San Juan Guarita, departamento de Lempira, al occidente de Honduras.

El detenido fue identificado como Santos Moisés Mejía Guardado y quién aseguró que no tiene nada que ver con lo que lo acusan.

“Me acusan de cosas que no hice. No he participado en la masacre”, dijo a un medio local cuando estaba siendo trasladado hasta las oficinas principales de la Policía Nacional.