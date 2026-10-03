Capturan a "El Gordo", ligado a una organización transnacional de tráfico de drogas

Copán, Honduras.- Un presunto líder de una organización transnacional dedicada al tráfico de drogas en Honduras fue capturado en las últimas horas en el territorio hondureño.
Se trata de Sergio Espinoza, de 32 años de edad, conocido con el apodo de “El Gordo”, sobre quien pendía una orden de captura por el delito de tráfico de drogas agravado.
La aprehensión de Sergio Espinoza se llevó a cabo en el municipio de Copán Ruinas, en el departamento de Copán, desde donde supuestamente este dirigía sus operaciones, que se extenderían desde la zona sur del país hacia el occidente del territorio nacional.
Agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) ejecutaron la detención, después de varios meses de darle seguimiento en varias partes del país.
Asimismo, las investigaciones lo vinculan con un importante decomiso de 167 kilogramos de cocaína, incautados por agentes de la DNPA el 17 de noviembre de 2021, como parte de las acciones desarrolladas contra estructuras dedicadas al tráfico de drogas.
Operaba de sur a norte
El comisionado de Policía y jefe de la DNPA, Marvin Vieda, sobre el arresto de Espinoza, detalló que "esta orden fue emitida el día 30 de septiembre, o sea, hace 3 días, por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en materia de Criminalidad Organizada".
Asimismo, el jefe de Comunicaciones de la Secretaría de Seguridad, comisionado de Policía, Lenín Pineda, confirmó que al detenido "se le vincula con una estructura criminal transnacional que se dedica a traficar droga en el país, desde la zona sur hasta el occidente del país".
Agregó que, a la organización criminal a la que pertenecería Sergio Espinoza, el 17 de noviembre de 2021 le decomisaron 167 kilos de cocaína. Este ya fue remitido al Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, en la capital.