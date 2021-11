Policía descarta crimen político en el caso del alcalde de Cantarranas

El secretario de Seguridad no descartó que hayan futuras detenciones de personas involucradas en la muerte del edil.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional se pronunciaron la tarde de este lunes con respecto a los recientes crímenes que involucran a líderes político en varios puntos del país, principalmente al ocurrido el pasado sábado, contra el alcalde de Cantarranas, Francisco Gaitán.



El edil fue asesinado a balazos luego de participar en una concentración política en el marco de su campaña, donde buscaba reelegirse para su quinto mandato frente al turístico municipio.



Julián Pacheco Tinoco, ministro de Seguridad, dijo que "en el caso que más impacto ha causado, el asesinato del acalde de Cantarranas, nuestros investigadores han actuado con apoyo de los fiscales y hemos ya resulto este caso, quedando pendiente únicamente (la captura de) hechores cómplices, pero también lo podemos desvincular de un hecho político".

VEA: Últimas palabras de 'Paquito' Gaitán: '¿Por qué me vas a matar?, yo aquí solo ando haciendo el bien'



El funcionario comparo el caso ocurrido el pasado 26 de julio con el crimen de la exdiputada Carolina Echeverría Haylock, pues aseguró que inicialmente se creyó que era un crimen político, pero que tras las investigaciones se determinó que el móvil no tenía nada que ver con su carrera en el Congreso Nacional o sus aspiraciones de reelegirse.



"Se especuló mucho sobre las causas de este homicidio, también para ustedes ha sido conocido que hay personas capturadas y este caso ha tomado un rumbo que no es político", enfatizó.

Tanto en el caso del alcalde de Cantarranas como en el caso de Echeverría Haylock hay personas sospechosas detenidas, por lo que Pacheco Tinoco aseguró que no se descartan nuevas capturas a futuro.

"Tenemos varios sospechosos detenidos, los cuales están en proceso de ser llevados a los tribunales y algunos ya están guardando prisión. Queremos reiterar la capacidad de nuestra policía y la voluntad que existe para mantener el orden, la tranquilidad y la paz. Queremos hacer un llamado a nuestros líderes políticos en los niveles presidenciales, de diputados y alcaldes para que llamen a la prudencia a sus activistas, a sus militantes, este es un evento electoral nada más, solo va a ganar un presidente, 128 diputados y 298 alcaldes por un periodo de cuatro años y un problema que se pueda generar un exabrupto nos puede dar 10, 20 o 30 años en la cárcel", reflexionó.

ADEMÁS: Con misa de cuerpo presente dan último adiós al alcalde de Cantarranas