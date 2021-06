Tránsito: Irrespeto a normas y exceso de velocidad provocaron accidente en el Juan Pablo II

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Irrespeto a las normas de la conducción y exceso de velocidad provocaron el trágico accidente vial en el bulevar Juan Pablo II de la capital hondureña, aseguró la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).



"Hay un irrespeto total a las normas elementales de la conducción, donde una conductora en exceso de velocidad, a más de 70 kilómetros por hora, en una vía que por su diseño y configuración vial no se puede exceder a más de 40, realiza una maniobra de frenado cuando no contaba con el tiempo ni el espacio suficiente para poder detener el vehículo", explicó el jefe de la sección de Ingeniería e Investigación de Accidentes de Tránsito de la DNVT, el inspector Darwin Hernández.



Y agregó que al fatídico hecho se sumaron "las condiciones climatológicas adversas -en el momento del accidente llovía-".

"Sabemos que cuando un vehículo se conduce arriba de 40 kilómetros ocurre una situación que se llama aeroplaneo, donde las ruedas no tienen contacto directo con el pavimento", expuso el especialista.



"Sumado a esto el coeficiente de fricción era mucho más elevado, por lo que las ruedas planean y no tienen la suficiente capacidad de frenado para poder detener el vehículo por eso es que se despista de la calzada y provoca el accidente de tránsito", dijo.

Accidente

El fatídico incidente se registró a eso de las 12:33 de la madrugada en la rotonda del bulevar Juan Pablo II. El automotor cayó en el túnel luego de impactar contra el barandal de la rotonda.



Dos personas fallecieron en el accidente: Roger Antonio Rivera Romero (30) y Suyapa Estefanía Hernández (25).

