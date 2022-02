Jessica Guifarro Mendoza, actriz y realizadora audiovisual hondureña

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Sentada leyendo muy concentrada junto a dos amigos, la mascarilla cubría su sonrisa que refleja su alegría.



Así estaba la talentosa joven Jessica Guifarro, una actriz, productora y realizadora audiovisual que enorgullece a Honduras, cuando recibió al equipo de EL HERALDO. La cita fue a las 10:30 de la mañana en Casa Quinchon, ubicada en el Centro de la capital. Ella interpretó el papel de Karen en la exitosa película hondureña Amor y Frijoles en 2009.



A continuación la amena plática que tuvimos sobre su vida, pasatiempos, sueños y nuevos proyectos que tiene Jessica:

¿En que proyectos está involucrada actualmente?



Un proyecto que me tiene súper emocionada es la Colectiva de Cineastas Hondureños, anualmente tenemos varios proyectos. Uno es una escuela de formación que se llama Una Mirada Propia con un enfoque feminista, se aprende cine y se termina con un cortometraje al final del año. También la muestra de cine El Sueño de Alicia, este ya sería el quinto año. En 2021 tuve la oportunidad de ser la coordinadora de toda la muestra y es un trabajo muy lindo. Me emociona ver los proyectos que gestionamos como la colectiva, hacemos cortometrajes entre todas.



¿En qué otros proyectos está trabajando?



En mis proyectos personales que están más enfocados en el documental y documental observacional. Estoy trabajando en un corto que se llama La Fuente, está en proceso de desarrollo y comenzó durante la pandemia de covid-19 como un ejercicio para hacer algo durante el encierro y documentar la cotidianidad de la calle. También tengo proyecto Coral que es un grupo de teatro escénico y audiovisual que nació junto con otros compañeros que estudiamos en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Vamos a cumplir 10 años de estar funcionando y queremos celebrar el décimo aniversario. Estoy muy abierta a lo que vaya surgiendo, a hacer castings, se que vienen muchos proyectos más para este año, se que hay mucho más trabajo para el sector.

¿Qué significa la actuación en su vida?



Siempre ha estado ligada a mi, la veo como una necesidad, es un escape, es parte de mi, es jugar y deconectarse de toda la realidad, sumergirse en otra historia y trabajar con un equipo de personas.



¿Cuál de los papeles que ha interpretado la ha marcado más?



El de Karen en Amor y Frijoles es uno que la gente usualmente ubica mucho más y me sorprende porque esa pelicula fue hace 13 años, me sorprende que la gente me siga reconociendo en la calle, todavía me recuerda. En Guatemala hice uno en un largometraje que se llama Toque de Queda. Soy un poco más de cortometrajes, pero a mi me llamó más la atención la producción y la dirección que actuar.



¿Qué representó actuar en Amor y Frijoles?



Fue todo súper nuevo, yo nunca había estado en un set de grabación, que me pusieran un micrófino, que me explicaran planos, movimientos, pero eso hizo que me interesara más como producir una película más que como actuar.



Amor y Frijoles me dio todo, la primera picadita de lo que es hacer una película.



¿Qué obstáculos ha enfrentado en su carrera?



En mi familia nadie hace arte, fue un poco complejo que mi familia entendiera, mi familia vive en San Pedro yo me puse a investigar y había una escuela de teatro en Tegucigalpa y me tuve que mover a mis 19 años para aprender, fue un proceso de ruptura de mi casa. Yo hacía teatro desde pequeña, como a los 11 o 12 años en la Iglesia y de ahí en la escuela.



¿Qué le gusta hacer en sus tiempos libres?



Jessica es súper trabajólica, mucho de mi vida gira en torno a proyectos, a mi trabajo que me encanta mucho, es bien complejo desconectarme.



Estoy tratando de ejercitarme mucho más, estoy tomando clases de boxing, hago mucho cardio, senderismo, hago yoga. Siempre estoy al pendiente de talleres de formación que vienen. Me gusta tomar fotografías, ver películas, leer libros, salir con mis amigos, me encanta mucho estar en mi casa, quiero ser una señora de plantas y de gatos.



Me gusta viajar, conocer Honduras, las historias de la gente.

¿Cuántos gatos tiene?



Tengo uno se llama Fiji, y tiene siete años de estar conmigo, me encantan los felinos desde pequeña.



¿En un futuro corto o largo se ve con hijos ?



Ja,ja,ja, me veo gestando un par de documentales en ese sentido, me veo gestando un largometraje documental. No digo que no, pero honestamente no es un plan que a mi ni a mi pareja nos motiven



¿Qué más le gustaría aprender a hacer?



Me encanta la música, estoy aprendiendo a tocar el teclado y a cantar, pero es algo para mi porque me encanta.



¿Tiene alguna película favorita?



Sí, me gustan tres que se llama la Trilogía de los colores que es dirigida por Krzysztof Kieślowski y son: Azul, Blanco y Rojo, es un proyecto que representa cada color de la bandera de Francia, hizo una película por cada color, son muy lindas.

