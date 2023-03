Tokio, un gigante desde el cielo

TOKIO, JAPÓN.- El avión inicia su descenso, pero desde antes se visualiza una ciudad, pero no cualquier ciudad, es Tokio, la capital de Japón, un nombre que hace eco en la historia universal.

“He tenido la fortuna de conocer países de Norteamérica y Europa, pero la expectativa generada por este viaje no tuvo comparación alguna”, recuerda el comunicador salvadoreño Roberto Sánchez, y refuerza la idea que nos generamos: “Sin lugar a dudas, Japón es uno de los países más interesantes por su cultura, gastronomía y otros rasgos identitarios que lo vuelven único”.

Con una superficie de 2,194 kilómetros cuadrados y una población de 37 millones de habitantes que la convierten en la ciudad más poblada del mundo, conocer Tokio como la palma de la mano es un asunto imposible.

Pero algo teníamos que hacer al respecto, recorrer un radio inferior al 5% de su extensión, fue, digamos, suficiente para lograr algo: darnos cuenta, y no de oídas, si no in situ, del desarrollo de una ciudad que viene siendo el reflejo de una nación entera.

La cultura japonesa descansa sobre nueve principios fundamentales: la honradez, la justicia, la compasión, la heroicidad, la cortesía, la sinceridad, el honor, el deber y la lealtad. Fuimos testigos de gran parte de ellos, habría que estar inmerso un tiempo en su forma de vida para ir descubriendo cada capa de su construcción ética y moral.