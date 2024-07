Historias breves y agudas

La propuesta narrativa de “Aliento de cachorro” desde el tratamiento de la lengua puede calificarse como sencilla, directa y precisa.

La mayoría son textos muy breves, y la manera en que usa la lengua es coherente con las extensiones. Son afirmaciones directas, concretas, que no redundan, no rodean y apuestan por la fórmula que más información proporciona con la menor cantidad de palabras: “Mi perra era la mejor curadora de arte, ella sabía si una obra tendría o no éxito en la galería” (pág. 11).

O bien: “Verónica tiene cuarenta años y ya es abuela” (pág. 20). Estas historias se sirven en oraciones contundentemente cortadas, son oraciones breves, sin mayores alteraciones al estándar de la lengua y, sobre todo, útiles a la historia.