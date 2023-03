Nessim Bassan, un diálogo entre el pensamiento y la forma

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La materialización de un pensamiento no siempre es un proceso lleno de claridad.

Curada por el mexicano Pancho López, la exposición instalada en tres salas reúne obras que han marcado el devenir artístico de su creador, quien comparte que para él, pintar “es una necesidad psicológica y emocional, es una forma de resolver todo lo que ocurre internamente (...) es una constante batalla y necesidad de resolver todas las cosas que siguen en mi vida, aunque no necesariamente de una manera consciente”.

La muestra homónima que el artista panameño exhibe hasta el 30 de abril en el Museo para la Identidad Nacional (MIN) es una retrospectiva de medio siglo de trayectoria, con pausas temporales de exhibición, pero no de creación.

La visión de su obra es muy inocente y rica en detalles, los títulos de las mismas sumamente curiosos, el autor crea su propio universo de formas, un trabajo sensible y minucioso de ejecución limpia e inalterable, donde las formas geométricas son el medio para materializar sueños, pensamientos e inquietudes, colorizados por el blanco y el negro, con otros sutiles guiños de tonos ligeros.

Bassan dice que pueden pasar décadas y seguir pintando el mismo dilema, quizá de ahí venga su inclinación hacia la utilización del círculo, como una interpretación de aquello que no tiene ni principio ni fin.

López también señala la “alógica” en la obra del artista, y no porque no tenga ninguna lógica, sino porque no necesariamente da un mensaje visual directo, dando paso a un juego de historias.

Bassan tuvo una pausa expositiva de varios años, pero su proceso creativo siguió fluyendo, aunque con mayor ímpetu durante la pandemia, que fue un período que terminó dando paso a su exposición “Nessim Bassan”, que ya fue presentada en su natal Panamá; tras finalizar en Honduras se exhibirá en el Museo Marte de El Salvador, también están en agenda Costa Rica, Guatemala y México.