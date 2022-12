TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En Honduras el presente literario ha dado sorpresas afables que avizoran un futuro exitoso: crecen nuestros escritores, publican obras de relevancia, ganan premios y distinciones de talla nacional e internacional.

Pero hay una verdad que no se puede ocultar: desde hace mucho tiempo el Estado no ha podido seguir el ritmo de sus ciudadanos creadores. No les ha apoyado como dicta su obligación. Tiene una deuda en materia de políticas culturales, presupuestos, fortalecimiento institucional y estamento legal para dignificar el preciado oficio de la literatura que es clave en la formación de una población lectora, educada y sensible para alcanzar el ciudadano modelo que aspiramos.

A raíz de esta situación los escritores han tenido que desdoblarse de manera heroica y crear una infraestructura cultural independiente y básica para el flujo de la obra literaria, asegurando su visibilidad, cercanía con públicos y estímulo a los creadores.