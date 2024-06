Selección de Grandes Crímenes: El misterio de los pies descalzos (2/2)

“A este hombre le dispararon desde unos treinta o cincuenta metros -dijo el agente a cargo-; y, si nos ponemos en el lugar de los pies del cadáver, podemos decir que le dispararon desde un punto más allá de esos árboles, así, en línea recta, aunque en un ángulo descendente, porque, según se ve la herida, la bala entró de arriba hacia abajo...”.

Hizo una pausa para ver a través de los árboles y de los arbustos que crecían más allá del muro de piedra, y que subían en una suave pendiente, hasta una colina no muy pronunciada.

“Está claro que alguien lo esperaba -siguió diciendo-, y ese alguien tenía que cobrarse algo grave que le hizo la víctima... Tal vez lo vio pasar varias veces por el camino real, y escogió el sitio con mucho cuidado... Y, por supuesto, debe ser un buen tirador, porque la víctima estaba en movimiento cuando fue atacada, y la bala le impactó arriba de la oreja derecha...”.

“¿Quién podría tener motivos para matar a este hombre?” -preguntó uno de los agentes.

“Aquí no era muy estimado que digamos -respondió el auxiliar-. Se decían cosas de él, pero, en realidad, nadie se había atrevido a denunciarlo en legal y debida forma... Es que le tenían miedo... Pero, como le dije antes, se decía que violó a una niña de la que se había enamorado... Cándida, se llama ella... Y como se decían cosas, mi Clase fue a hablar con los abuelos de la niña, pero no dijeron nada. Son gente humilde, y no dejaron que hablara con la niña... No sé que decirle, señor... Son tantas cosas de las que se le acusaban a este hombre, que puede haber muchos sospechosos... Por mi parte, que lo recojan y lo entierren... Aquí nadie va a llorar por él... Eso sí que se lo aseguro”.

“Pero, un crimen es un crimen, señor, y nosotros estamos obligados a investigarlo...”.

“Pues, sí... Ese es su trabajo... Por mi parte, es todo... Allá ustedes”.

“Mi Clase -le dijo el agente al jefe de la Policía del pueblo-, usted puede ayudarnos... Queremos hablar con los abuelos de la niña...”.

“Mire, señor -dijo el Clase, viendo pensativo hacia abajo-, aquí las cosas no son como en la ciudad... Aquí la gente es huraña... No crea que porque ustedes lleguen a la casa de los viejitos es que les van a hablar con confianza... No... Y la niña no va a salir...”.

“Bueno, pero tenemos que ir”.

“Allá ustedes”.

“Pero, antes, quiero que la gente de inspecciones oculares haga su trabajo...”.