Grandes Crímenes: Algunos casos sin resolver

Hace ya muchos años, en una habitación de motel, en San Pedro Sula, encontraron a dos personas muertas. Una pareja de enamorados que fue asesinada a balazos, balazos que, extrañamente, nadie escuchó. La Policía no tardó en llegar a la escena, y entrevistó al empleado del motel que trabajaba esa noche.

“Ellos entraron hace unas dos horas -dijo-, pagaron, como es normal, al principio, y cuando terminó el tiempo, yo fui a tocar por si iban a quedarse más; pero nadie contestó. Entonces, me acerqué por la ventanita, por donde pagan, y estaba sin el pasador; la empujé, y vi que los dos estaban muertos. Con el vigilante abrimos la puerta, y vimos que los mataron a tiros”.

La puerta estaba con llave por dentro y los agentes no encontraron casquillos ni en el cuarto ni afuera. Les dispararon desde una distancia de unos dos o tres metros, tal vez desde la ventanita, y el que disparó debió ser buen tirador, porque los hirió de muerte varias veces. Después se supo que los mataron con revólver. El guardia tenía uno, pero no había sido disparado, por lo que no se sospechó más de él. Sin embargo, el empleado dijo que había visto pasar “por allí” a una mujer. Que no le hizo caso porque creyó que era de la limpieza, pero después de preguntarle a la muchacha que estaba de turno en esa noche “si había andado cerca de aquel cuarto”, ella le dijo que no.

La Policía capturó a la esposa del muerto, el muchacho no pudo reconocerla, aunque dijo “que se le parecía a la que vio esa noche”, pero los policías que llegaron a la escena sabían que el lugar donde “supuestamente la vio” era oscuro, muy oscuro, y no era posible identificar a nadie realmente. Y, después de meses de escándalo, se archivó el caso, y la pareja sigue sin recibir justicia.