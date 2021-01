Los 5 casos más leídos de Crímenes de Carmilla Wyler durante 2020

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Carmilla Wyler y sus casos investigativos nos dejaron grandes historias en la sección Crímenes que fueron ampliamente disfrutadas por nuestros lectores este 2020.

Este primer domingo de 2021, EL HERALDO le presenta las 5 historias que fueron más leídas en 2020 con relatos estremecedores.

Top 5 de historias más leídas en el año que concluye:

1 Kevin o el calvario de un inocente

A Kevin lo pusieron entre varios hombres completamente diferentes a él. Y la ley dice que para un reconocimiento, las personas deben tener características físicas parecidas. Kevin era el más alto de los hombres. Había gordos, chaparros, trigueños, y poco faltó para que pusieran un león, un águila, un mono y hasta un esqueleto. Y con esto empezó el calvario de Kevin, el de su madre y de sus hermanas. Los testigos protegidos se contradijeron...seguir lectura aquí

2 Un caso en el mall

El hombre tragó aire, miró al guardia, paseó la mirada en varias direcciones y, al fin, se decidió a hablar, con acento desesperado:

“¡Me robaron el carro! –dijo–¿Me lo robaron!”

“¿De dónde, señor?”

“¡De aquí, del mall! Mirá que aquí tengo el ticket del parqueo. Cuando fui a buscar el carro al lugar donde lo dejé, ya no estaba… seguir lectura aquí

+El caso del violador oloroso

+El caso de las botas vaqueras

+Alta es la noche…

3 El poder de la lengua

Usted ordena a quien tenga que ordenarle que investigue quién mató a mi hijo, y me avisan quien fue… Lo demás, corre de mi cuenta… Por mientras, si usted quiere quedarse como invitado en mi casa, es bienvenido, pero si insiste en sus cosas, le aconsejo que llame a su mujercita para que se despida de ella y para que lo despida de sus hijos…seguir lectura aquí

4 Un momento de pasión

“Seis años de mi vida echados a la basura… Entré aquí de veintiséis; voy a salir de treinta y dos, y todavía voy a estar amenazado seis años más… Si me bebo una cerveza, si me encuentran con un cortaúñas y hasta si piropeo a una mujer será tomado como violación a la libertad condicional y me regresan aquí… Y todo por...seguir leyendo aquí

5 El misterio en la sábana blanca

Primero, lo envolvió cuidadosamente en una sábana blanca, tan blanca que, o era nueva o estaba bien cuidada y recién lavada, agregó otro indicio al caso: el dueño era un hombre escrupuloso, cuidadoso de la higiene de su casa. Además, al envolverlo de esa manera, cuidaba que el cuerpo estuviera seguro al menos hasta que lo encontraran, lo que demostraba el grado de afecto que tenía por... seguir leyendo aquí

