Mujer de Massachusetts tira boleto de lotería con premio millonario

MASSACHUSETTS, ESTADOS UNIDOS.- Una mujer de Massachusetts que tiró por error un boleto de lotería ganador de 1 millón de dólares, al final obtuvo su premio gracias a la amabilidad y honestidad del propietario de la tienda donde lo compró.



Lea Rose Fiega compró el boleto rascable Diamond Millions de 30 dólares en marzo en la tienda de conveniencia Lucky Stop en Southwick cerca de donde trabaja.



“Tenía mucha prisa a la hora de la comida y lo rasqué muy rápido. Lo vi, no parecía ser ganador, así que lo entregué para que lo tiraran”, dijo el lunes.



El boleto se quedó tras el mostrador durante 10 días.

“Una tarde, estaba revisando los boletos de la basura y vi que no habían rascado un número”, dijo a la televisora WWLP-TV Abhi Shah, el hijo del propietario de la tienda. “Lo rasqué y apareció el premio de 1 millón”.



Fiega es una clienta asidua, así que la familia supo de inmediato quién lo había tirado. Shah fue a buscarla a su trabajo.



“Llegó a mi oficina y dijo: ‘Mi mamá y papá quieren verte’”, comentó ella. “Le dije ‘estoy trabajando’, a lo que él respondió, ‘no, tienes que venir’. Así que fui y ahí fue cuando me dijeron. No lo podía creer. Lloré, los abracé”.

Fiega dijo que sobrevivir al covid-19 en enero fue como “ganar la lotería”, así que se siente doblemente afortunada.



“¿Quién hace eso? Son personas increíbles. Estoy más que bendecida”, comentó.



La tienda obtiene un bono de 10,000 dólares por parte de la comisión de la lotería estatal por vender el boleto ganador. Fiega dijo que le dará a la familia un premio adicional. El resto lo ahorrará para el retiro.

