Increíble transformación de Amber Hoffman, joven adicta a las drogas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Amber Hoffman es una joven de 24 años que se ha convertido en un ejemplo de lucha y superación al evidenciar cómo, con mucho esfuerzo y determinación, recuperó el control de su vida y le arrebató el poder a las drogas.



Hoffman fue adicta a los estimulantes durante muchos años, debido a experiencias traumáticas que sufrió desde que era muy pequeña.



Esa situación la llevó a vivir en las calles, a consumir altas dósis de droga de forma constante y a descuidar otras áreas de su salud y su vida. Sobre esa etapa dice: "ahora que sé lo que es estar muerto, puedo empezar a vivir de nuevo".

+Antes y después de Suzy Pérez, modelo "consumida" por las drogas

ADEMÁS: Hallan un tesoro que obsesionó a miles de estadounidenses



Fue en una impactante fotografía compartida en Instagram que dio esperanza al mundo. En la imagen se veía delgada, con marcas en su cara y brazos, en un evidente estado de letargo sin saber nada de su entorno y de su realidad. Al lado de esa fotografía la chica comparó una instantánea actual en la que luce sonriente, con mejor peso y sin consumir drogas desde hace algunos meses.



"A la izquierda: yo, completamente rota, 42 kilos, viviendo en las calles, viviendo con miedo, con dolor, adicta a la metanfetamina y la heroína, y preparada para que mi vida llegara a su fin. Tuve endocarditis dos veces por consumir y un agujero en el corazón", escribió la joven.

VEA TAMBIÉN: Hombre en Florida permite a niña manejar camioneta



"A la derecha: me he hecho esa foto esta noche. No me ha importado el ángulo. Solo quería mostrar mi felicidad. Nueve meses limpia. He luchado duramente durante meses en el hospital, he sobrevivido a la cirugía de corazón, he engordado 18 kilos, tengo un lugar donde vivir y tengo a mi familia y mis gatos para ayudarme", compartió.





Tras ser rescatada por su madre y comenzar un tratamiento de recuperación, la joven asegura estar contenta con su nuevo estilo de vida y gracias al impacto que su historia ha tenido, aseguró que planea dedicarse a escribir un libro para seguir sirviendo de motivación a otras personas que están en situaciones similares a la suya.

LE PUEDE INTERESAR: "Volveremos" prometen dos presos que se fugaron de la cárcel de Roma