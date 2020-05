Militar de TikTok: Bailar es mi pasión y siempre lo seguiré haciendo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Esdras Samuel Laynez Berrios, el militar que bailó playero en TikTok, aseguró que desde que era un niño su mayor pasión era el baile. Además manifestó que su video viral no tenía ninguna mala intención.



El joven que recibió una baja deshonrosa de las Fuerzas Armadas tras que se viralizara su video consideró como injusta la decisión de las autoridades, pero aseguró que no tiene ningún rencor porque ahí le enseñaron sobre disciplina.



Sin embargo, afirmó: "Es injusto porque solo fue por un baile, no lo hice con ninguna mala intención".



Sobre su pasión por el baile, Laynez Berrios dijo que aprendió a moverse cuando tenía apenas cuatro años. "Esa ha sido mi pasión".

"Siempre lo voy a seguir haciendo porque ha sido mi pasión, lo que más me ha gustado. Por eso no me preocupo, sé que la vida no termina aquí, siempre continúa, siempre voy a seguir con mi música", comentó.



Además, dejó ver que se siente tranquilo por lo que pasó. "Pienso desempeñar mi vida en otro trabajo y gracias a Dios me cerró una puerta, pero me ha abierto miles de puertas más. Voy a luchar por mi familia y por mi esposa", manifestó.



Asimismo, instó a los jóvenes para que siempre demuestren sus talentos: "No tengamos miedo en demostrar lo que sabemos".