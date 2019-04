Joven se entera que estaba embarazada 45 minutos antes de dar a luz

GLASGOW, ESCOCIA. -Una joven de 19 años de edad se enteró que estaba embarazada 45 minutos antes de dar a luz a su hija en la ciudad de Glasgow, Escocia.



Emmalouise Leggate relató al diario Mirror que un día se despertó con fuertes dolores en su vientre y que minutos después rompió fuente.



Fue su abuela la encargada de llevarla al hospital, pero no logró llegar hasta la sala así que dio a luz en el estacionamiento del centro asistencial.



Leggate aseguró que no tuvo ningún síntoma que le hiciera sospechar que estaba embarazada. La ausencia de su período mensual no fue de importancia para ella porque se lo atribuyó al uso de píldoras anticonceptivas.



"Los médicos no pudieron explicar por qué no tuvo hinchazón de la barriga. Simplemente me dijeron que (el feto) pudo haber estado sentado en la parte baja de la espalda, y que eso es bastante común", narró la joven.

Le puede interesar: Capturan a pitón de cinco metros en Florida