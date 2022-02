CSJ declara inadmisibles recursos sobre juntas directivas de Jorge Cálix y Luis Redondo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inadmisible los recursos interpuestos en contra y en favor de los diputados Jorge Cálix y Beatriz Valle.



En primer lugar, un recurso de inconstitucionalidad había sido presentado contra la junta directiva que encabeza como presidente el diputado Jorge Cálix, la cual fue juramentada el 21 de enero del presente año, el escrito fue interpuesto cuando dicha junta aún estaba en estado provisional.



En el documento presentado ante la Sala de lo Constitucional se exigía que se declarase "nulidad absoluta de todos los actos de esa elección y todos los que emanan de la misma, asimismo, suspender la directiva mientras dure el proceso", pero este miércoles fue rechazado.

"En relación al recurso de inconstitucionalidad en contra de la juramentación de la Junta Directiva presidida por Jorge Cálix, se declara inadmisible por no estar de acuerdo al tipo de procedencia de la inconstitucionalidad que señala artículo 76 de Ley Sobre Justicia Constitucional", justificó el ente de justicia ante la decisión.



Luego, el abogado José Adalid Rodríguez Rosa, representante de Beatriz Valle y Jorge Cálix había presentado un recurso de amparo en su favor, alegando que Luis Redondo y el resto de integrantes de la otra junta directiva nombrada de forma paralela estaban "atribuyéndose una autoridad ilegítima, suplantando las funciones de la autoridad legítima de Congreso Nacional", que según él corresponden a Cálix, Valle y el resto de integrantes.



En este caso, el Poder Judicial informó que se consideró que "existen deficiencias de planteamiento por no cumplir los requisitos exigidos en relación al tipo de acto que se puede reclamar y por la falta de indicación del recurso utilizado para subsanar", por lo que decidió desestimarlo.

Sala Constitucional establece que en exp. 183-2022 referido al Recurso de Amparo existen deficiencias de planteamiento por no cumplir los requisitos exigidos en relación al tipo de acto que se puede reclamar y por la falta de indicación del recurso utilizado para subsanar. pic.twitter.com/nSdXMVZ2ps — Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) February 2, 2022

Postura

Más temprano, José Lagos, quien había interpuesto el recurso de inconstitucionalidad contra Jorge Cálix y Beatriz Valle, dijo que estaba dispuesto a retirarlo, si así se lo pedían el expresidente Manuel Zelaya y la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quienes no reconocen a Cálix como titular del Legislativo.



"Yo interpuse un recurso de inconstitucionalidad en esta Corte, contra la directiva de Jorge Cálix, pero en este momento, en nombre de todo el pueblo hondureño, de los mártires que cayeron en la calle, como Isis Obed, Pedro Magdiel, Jerónimo y todos los que han dirigido esta lucha por 12 años en los que yo estuve presente, estoy trasladando mi posición personal a la presidenta de la República, Xiomara Castro y al presidente y coordinador, José Manuel Zelaya Rosales que me ordene retirar el recurso en aras de la paz y la convivencia social, porque yo vine a presentar el recurso en nombre del pueblo, pero no quiero que sea un obstáculo en las negociaciones que se están llevando a cabo", manifestó Lagos.



Sin embargo, dicha solicitud no fue necesaria, pues la resolución de la Corte fue declarar ambas peticiones como inadmisibles.

