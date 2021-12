Las diez denuncias del año en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Proyectos fallidos de casas contenedores, ventas clandestinas de vacunas, instalación de una ZEDE y compras sospechosas, entre las denuncias de este 2021.

EL HERALDO también constató el ecocidio en la Biósfera del Río Plátano, la poca utilidad de las tablets de Educación y el descontrol en las fiestas covid-19.

1. Proyecto fallido: millonarias casas contenedores

En el sector de Lomas del Diamante, en la aldea Santa Rosa, en la salida al sur de la capital, el gobierno inició la construcción de 102 casas contenedores de 1,000 que se tenía previstas para atender a los afectados por los fenómenos naturales Eta y Iota, que dejaron un paso marcado entre octubre y noviembre de 2020.



EL HERALDO denunció la mala estructura de la cimentación, la falta de transparencia en las compras y las firmas de contratos de las empresas, las fallas en las edificaciones e incumplimiento de los plazos de entrega con una inversión que superaba los 150 millones de lempiras.

Al mando del proyecto estaba el extitular de la Secretaría de la Presidencia, Ebal Díaz, pues la institución que dirigía estaba a cargo del fideicomiso de la obra y la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP).



El equipo de la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus comprobó que las cotizaciones de los primeros cien contenedores se hicieron el 19 de enero de 2021 a Inversiones Aparicio de San Pedro Sula, mediante el proceso No.003-2021 UCP-RM.



También se comprobó que la UCP opera bajo las sombras, desarrollando proyectos de licitación, contrataciones y compras para el Estado sin la transparencia debida, situación que genera desconfianza e incertidumbre sobre el futuro de las obras.



A inicios de junio fueron separados del proyecto los funcionarios que estaban a cargo, los arquitectos Mario León y Dino Rietti. Tras esta serie de escándalos, la UCP accedió a mostrar un informe a este medio sobre el proyecto.



No obstante, a más de un año de los huracanes, la UCP desistió de completar el proyecto y puso en subasta varios contenedores. Además, apenas nueve familias se han trasladado a las casas modulares y la obra todavía no está finalizada.

2. Wilkin Montalván traficaba con vacunas anticovid

En una clínica clandestina ubicada en la parte de atrás de un predio solitario, Wilkin Montalván -asesinado en un hospital privado por sicarios vestidos de doctores- traficó vacunas contra el covid-19.



Ligado al mundo del narcotráfico, el exconvicto y hermano de Mateo Montalván, diputado suplente por Olancho, vendió las dosis del inmunizante en el momento de mayor escasez.



EL HERALDO estaba trabajando en informes de una red de tráfico de vacunas desde hace tres meses, cuando de pronto se encontró una pieza clave: Wilkin Montalván.

3. Sorpresa por ZEDE en San Marcos de Colón

Ni el alcalde de San Marcos de Colón, Choluteca, Douglas Ordóñez, sabía que en su municipio estaba instalada una Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) hasta que escuchó al presidente Juan Orlando Hernández referirse públicamente a ella. La empresa Agroalpha se instaló en la zona bajo este régimen en unas 500 hectáreas.

4. Ecocidio en la Biósfera del Río Plátano

La construcción de una carretera ilegal en la Biósfera del Río Plátano es la puerta de acceso al ecocidio de una joya natural declarada Patrimonio de la Humanidad. El camino de 108 kilómetros -80 están terminados- entre los municipios de Dulce Nombre de Culmí, Olancho, y Wampusirpi, Gracias a Dios, se convirtió en una selva deforestada.

5. Botados L 180 millones en cárcel

Entre 2013 y 2015, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) ordenó a la Tasa de Seguridad transferir 180 millones de lempiras para la construcción del centro penal de La Acequia, ubicado en Quimistán, Santa Bárbara. La obra fue abandonada por el gobierno luego de quitársela al comité encargado de su construcción.

6. Entrega de tablets desfasadas

Las pocas tablets que entregó la Secretaría de Educación a los estudiantes llegaron bloqueadas, desfasadas y en algunos casos no las utilizaban debido a que obligaban a los padres de familia a pagarlas si se dañaban durante el uso. EL HERALDO llegó a los centros educativos encontrando que no tenían internet ni el material didáctico.

7. Le quiebran brazos a reo

Porque el preso número 25265 le reclamó airadamente al teniente coronel Edwar Arnaldo Padilla Oliva, subdirector del Centro Penitenciario Nacional de Támara, por qué los gaseaba, el oficial le propinó una paliza que terminó quebrándole los dos brazos y luego ordenó que lo introdujeran nuevamente a la celda de castigo conocida como “La Bestia”, donde los reos pasaban los días en condiciones infrahumanas y deplorable.

8. Sin rastros del botín del Cartel de los Valle

Sin esperar una resolución de un tribunal de justicia, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) determinó el 17 de noviembre de 2014 repartir los casi 11.3 millones de dólares incautados al Cartel de los Valle el 5 de octubre de ese mismo año. De ese total, solo hay un rastro claro de al menos 8.9 millones de dólares (el 78%) que fueron transferidos a varias instituciones y proyectos del Estado.

9. INA digitalizaría con empresa desconocida

El Instituto Nacional Agrario (INA) había decidido entregar a una empresa totalmente desconocida todos sus archivos con el fin de digitalizarlos, poniendo en riesgo los registros del sistema agrario del país. Mediante un decreto introducido por la diputada Waleska Zelaya al Congreso Nacional, el titular del INA, Ramón Lara, ya había aceptado que la entidad privada, llamada Del Norte, digitalizara todos los archivo.

10. Irrespeto total al toque de queda

EL HERALDO Plus se internó en la vida nocturna del Distrito Central para evidenciar el irrespeto total al toque de queda, implantado en ese momento para contener al coronavirus.





Bares, discotecas, prostitución, ventas callejeras, transporte público, vehículos privados y una escasa presencia policial fueron evidenciados durante uno de los picos de contagios de covid-19, en el que las personas morían en los triajes.

