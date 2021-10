En riesgo de perderse la construcción de dos salas en el Hospital de La Paz

Si para el 17 de noviembre el hospital de La Paz no tiene el dominio pleno del terreno, perderá el proyecto de donación de las dos salas. Foto: El Heraldo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La construcción de la sala de neonatología y el Hogar Materno en el Hospital Roberto Suazo Córdova (HRSC), de la ciudad de La Paz, corre el riesgo de perderse al no tener el dominio pleno del terreno.



El proyecto no le costará ni un centavo al centro asistencial ya que es una donación con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el cual está valorado en varios millones de lempiras.



El lugar que se necesita para hacer ambas construcciones abarca un área verde que queda al frente del edificio hospitalario. Uno de los requisitos principales para iniciar el proyecto es que el hospital tenga el dominio pleno del terreno.

LEA: El 88% de fallecidos en el hospital de La Paz no tenían la vacuna anticovid



Sin embargo, las autoridades del centro hospitalario han denunciado que hace falta la voluntad del actual alcalde Aníbal Flores para firmar y entregar el documento, que ya tiene el visto bueno por parte de la corporación municipal de La Paz.



“Está en riesgo la pérdida de los dos proyectos que es una sala completa de neonatología equipada y del Hogar Materno, pero la alcaldía no ha dado el dominio pleno del terreno que venimos pidiendo desde el año pasado y si al 17 de noviembre no tenemos el documento, probablemente el proyecto se lo darán a otro hospital y sería lamentable”, expresó Gunter Torres, director del HRSC.



La sala actual de neonatología del centro asistencial está obsoleta y el equipo médico es limitado para lograr atender la demanda de ingresos.



Y es que esta sala atiende un promedio de ocho a doce pacientes a diario.

+: Solicitan elevar de categoría al Hospital Gabriela Alvarado para tener mayor presupuesto



De igual forma, el Hogar Materno ya no reúne las condiciones para atender a las mujeres que llegan a descansar antes de ser ingresada a la sala de parto para dar a luz.



“El Hogar Materno queda como a 800 metros del hospital y las madres ya no caben en ese espacio y en sala de neonatología el espacio tampoco reúne las condiciones para tener a los recién nacidos”, agregó Torres.



En respuesta a la denuncia presentada por las autoridades del HRSC, el alcalde Aníbal Flores dijo que antes de ceder el terreno deben percatarse de no estar incumpliendo la Ley de Municipalidades para evitar repercusiones futuras. “Estamos haciendo un trabajo legal elaborando un documento con varios abogados para poder ayudarles pero sin que la corporación tenga problemas futuros ya que se trata de un área verde”, explicó el edil.

ADEMÁS: Hospital Santa Teresa ampliará su red de oxígeno en un 100%