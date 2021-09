'El gran avance del país es que hay mayor conciencia', asegura el sociólogo Marco Tinoco

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El coordinador de la carrera de Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Marco Antonio Tinoco, consideró que el Bicentenario de Independencia de Honduras ayuda a recordar que hay muchas acciones que se pueden hacer para mejorar el país. A continuación lo que dijo a El HERALDO:







¿Qué cambios ha experimentado la sociedad hondureña en 200 años?



Honduras es un país que anda arriba de los nueve millones de habitantes, ha habido un crecimiento exponencial de la población. La sociedad se ha diversificado tanto en la actividad económica como productiva, no como quisiéramos, pero no es la misma sociedad de hace 200 años que era una economía puramente agrícola.







¿En qué aspectos ha avanzado la nación?



En la construcción de infraestructura, que se puede ver a través de las carreteras. Hace 50 o 60 años viajar de San Pedro Sula a Tegucigalpa podía tardar hasta tres días porque no había vías de transporte. El gran avance que hemos tenido es que hay mayor conciencia que es necesario promover en el país un sistema democrático donde se promueva la participación de todos los sectores y se respete la voluntad popular para que se pueda ir integrando un Estado plural y que se acepten las diferencias. Hay mayor conciencia de promover la democracia, es importante porque en el pasado predominó la cultura autoritaria.



¿En qué aspectos ha retrocedido?



Tenemos altos niveles de violencia, medido con los altos niveles de homicidios que no existían antes porque la sociedad se hizo más compleja, al crecer la población hay una gran necesidad de servicios públicos y el Estado no ha estado a la altura para ofrecer esos servicios, generar oportunidades de trabajo para que los jóvenes no busquen migrar o ligarse a bandas delictivas.







¿A partir de ahora qué le espera a la Patria?



Tenemos que recuperar nuestras raíces porque significa volver a recordar nuestra familia y reconocer de dónde venimos. Como sociedad, si volvemos a las raíces es para ver el futuro y construir un mejor país.



¿Cómo actuar para lograr un cambio positivo?



El comportamiento debería ser promover una sociedad más incluyente que integre las culturas de todos los pueblos originales y que las autoridades promuevan políticas sociales incluyentes que den respuesta a la desigualdad que persiste.







¿Se podría proponer un mejor modelo económico?



Desde la empresa privada se debe promover un modelo económico más incluyente, que se promuevan los microempresarios y una economía más solidaria. Estos 200 años nos ayudan a recordar que hay muchas cosas que se pueden hacer para cambiar el país, tenemos tantos proyectos y políticas que promover para transformar el país, todavía podemos construir un mejor país porque tenemos una gran riqueza cultural y natural.

