Manuel Zelaya: "Lista Engel no toca ni con un pétalo de rosa a JOH"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La divulgación de la lista Engel sobre funcionarios y políticos involucrados en actos de corrupción en Honduras continúa generando más reacciones desde diferentes sectores de la sociedad, y uno de ellos fue el expresidente Manuel Zelaya.



El también coordinador general del partido Libertad y Refundación (Libre) se mostró inconforme con la divulgación del listado y pidió coherencia a la diplomacia estadounidense.

Asimismo, el exmandatario cuestionó los señalamientos hacia funcionarios del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador y el hecho de que no aparezcan mencionados en este listado funcionarios del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández en Honduras.



A través de su cuenta de Twitter, Zelaya manifestó que la publicación de la Lista Engel por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos "no toca ni con un pétalo de rosa a Juan Orlando Hernández".



"¿Coherencia en la "nueva" diplomacia de USA? Lista Engel; en El Salvador tiene un manto de impunidad a sus amigos de Arena y condena al presidente Bukele, y en Honduras alienta sin disimulo la tiranía hecha gobierno. No toca ni con un pétalo de rosa a su aliado JOH", escribió el expresidente.

Inconformidad con el listado

Al igual que algunos sectores de la sociedad hondureña, Manuel Zelaya manifiesta que en esta lista faltan los nombres de más personas ligadas a actos de corrupción y socavamiento de las instituciones democráticas en Honduras.



Para el analista político Raúl Pineda Alvardo, antes de la divulgación de la lista Engel existían muchas expectativas, sin embargo esta no incluye a varios responsables de actos de corrupción en el país.

"Si esta es la forma en la que el Congreso de Estados Unidos pretende combatir la corrupción en Honduras, es algo parecido a querer curar el cáncer con aspirina", manifestó.



A criterio de Pineda, la mayoría de los nombres que aparecen en esta lista son "autores secundarios", ya que aquí no aparecen quienes dan las órdenes y controlan los recursos.



“Esta lista Engel, de alguna manera era muy esperanzadora, se pensó que sería un golpe demoledor a los verdaderos pesos pesados de la corrupción... pero lamentablemente esas esperanzas se ven frustradas”, concluyó Pineda.

