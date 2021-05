"Hemos sido acusados de algo que no hemos cometido": Óscar Nájera por lista de corrupción de EEUU

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El diputado hondureño por el departamento de Colón, Óscar Nájera, reaccionó "sorprendido" ante la lista difundida este martes, en la que el Departamento de Estados de Estados Unidos incluyó su nombre como uno de los funcionarios más corruptos de Honduras.



El nombre de Nájera fue escrito junto al de otros cinco diputados nacionalistas: Juan Carlos Valenzuela Molina, Welsy Milena Vásquez López, Milton Jesús Puerto Oseguera, Gustavo Alberto Pérez y Gladys Aurora López, todos ellos salpicados en el caso "Arca Abierta", que fue develado en 2018 por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

Corrupción y narcotráfico

"Me sorprende que sacaron la lista lista que como decimos vulgarmente en el país es 'churrito', porque realmente el pueblo hondureño no espera eso. A mí me sorprende porque yo he sido un funcionario público pero del pueblo, nunca he manejado ni siquiera un centavo de una chiclera y que me relacionen a mí con narcoactividad, solo por ser de una zona donde en esa oportunidad la familia Maradiaga, allá por el 1918 llegaron juntamente con mis padres, con mi madre más que todo, Blanca Méndez. Yo nací en el departamento de Colón, soy diputado desde 1990, pude ser diputado desde 1980, pero por mi juventud y porque no tenía los recursos ni siquiera para moverme, no acepté. Por lo tanto, quisiera que un país como Estados Unidos ,que está cayendo en el mismo error que un país latinoamericano, donde aquí lo que deambula es el chisme, la envidia, la anarquía, rectificara, porque hemos sido acusados de algo que no hemos cometido", dijo el legislador a un medio de comunicación televisivo.

El informe difundido por el Departamento de Estado señala que Nájera es un "actual miembro del Congreso Nacional de Honduras, con presuntos vínculos con organización del narcotráfico de "Los Cachiros", designado por el Departamento de Estado por corrupción significativa".



"En el caso mío, que se me acusa de narcoactividad, ahí está la DEA, la Fiscalía, ahí está el FBI, a mí el 12 de diciembre de 2018 se me entregaron los certificados más altos de la Fiscalía de Nueva York, que no aparezco en ninguna Corte, es más, cada 15 días yo recibo mis informes de mis amigos de las Cortes, no uno de los estados, ni de dos, de todos los estados de Norteamérica", agregó el diputado.



"¿Quién va a creer eso?, mientras los de cuello blanco en grandes tiendas, embajadas y mencionar a estos pobres hombres como Juan Carlos Valenzuela, Gladys Aurora, Milton Puerto, Welsy Vásquez y Gustavo Pérez... no hombre", finalizó con tono indignado.

Según el Departamento de Estado, estos son funcionarios del gobierno "que se sabe que han cometido o facilitado actos de "gran corrupción" o tráfico de estupefacientes, que se sabe que recibieron fondos de campaña que son producto del narcotráfico u otras actividades ilícita".

